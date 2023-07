Il Rockwool Italy Sail Grand Prix, che si terrà a Taranto il 23 e 24 settembre, sarà il secondo appuntamento italiano assoluto per le regate di SailGP, il campionato mondiale dei catamarano volanti F50, dopo il debutto nella seconda stagione del giugno 2021.

In collaborazione con One Ocean Foundation, partner di Race For The Future, e con SailGP Inspire, il Rockwool Denmark SailGP Team organizzerà a Taranto una serie di attività incentrate sul mare, tra cui esperienze digitali, laboratori di scienze oceaniche ed eventi culturali.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato Mirella Vitale, Senior Vice President, Group Marketing, Communications and Public Affairs di Rockwool – di collaborare con SailGP per un evento in cui porremo la tutela delle città costiere come focus principale sia in Italia che altrove”.

Attraverso “la sinergia con il Denmark SailGP Team e con il nostro partner One Ocean Foundation – ha aggiunto – stiamo attirando l’attenzione sul fatto che le città costiere sono le più colpite dal cambiamento climatico e che, secondo i rapporti del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico Ipcc, la maggior parte di questo effetto è auto-indotto e, quindi, anche prevenibile. Taranto è ricca di storia marittima e di biodiversità naturale. Questo la rende una scelta appropriata per presentare le nostre soluzioni sostenibili”.

Durante l’evento, One Ocean Foundation collaborerà con SailGP Inspire per portare in Puglia la sua storica iniziativa One Ocean Young, un programma di educazione marittima che si sviluppa passo dopo passo e che mira a coinvolgere ragazzi tra i 7 e i 18 anni per conoscere e impegnarsi per i nostri mari, le nostre coste e le nostre comunità costiere. È la prima volta che il programma – che l’anno scorso ha accolto più di 500 studenti, provenienti da scuole di tutta la Lombardia – si svolge al di fuori di Milano e vedrà la Fondazione coinvolgere cinque scuole superiori di Taranto, raggiungendo più di 300 ragazzi.

“La transizione – ha affermato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci – verso un modello di crescita sostenibile ispirato alla natura, al mare, allo sport e alla cultura che la nostra città sta affrontando da alcuni anni ben si sposa con il ruolo che avrà nella tappa tarantina Rockwool, esempio di sostenibilità nel suo settore”. il mese scorso il Rockwool Denmark SailGP Team ha debuttato a Chicago. Taranto sarà il quarto dei 12 appuntamenti mondiali. La prossima tappa della regata sarà Los Angeles, per il primo Oracle Los Angeles Sail Grand Prix del 22 e 23 luglio.

