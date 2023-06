Berlusconi: Fitto, ‘Sta a noi proseguire sul solco che ha tracciato’

“Berlusconi anche in Europa ha avuto la capacità di portare avanti un metodo innovativo. Penso che abbia tracciato un solco, sta a noi dare una continuità in questo impegno. Ciao Silvio”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, il Sud la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto portando, “a nome del governo italiano”, le sue condoglianze alla cerimonia di commemorazione per Silvio Berlusconi.

