BAT: Due rapine in un mese, arrestato 38enne

I Carabinieri di San Ferdinando di Puglia hanno arrestato un 38enne di Canosa, ma residente a San Ferdinando, ritenuto responsabile di due rapine messe a segno nel mese di aprile 2023 e che hanno fruttato circa 140 euro. L’uomo avrebbe agito con il volto coperto da una mascherina e un cappellino di lana. In una delle due rapine avrebbe anche malmenato, con un tronchetto in legno, il titolare dell’esercizio commerciale minacciandolo di non sporgere denuncia. I Carabinieri sono risaliti al 38enne dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e aver visionato i suoi movimenti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza: hanno studiato accuratamente il suo modus operandi, ricostruendo la “mappa” degli obiettivi, le vie di fuga utilizzate, nonché la zona dove si sarebbe potuto nascondere al termine delle rapine.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp