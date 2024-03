Con l’avvicinarsi delle feste pasquali, si sono intensificate le attività di prevenzione e contrasto dei carabinieri in tutto il territorio della Bat. Già dall’inizio di marzo con la cospicua presenza dei militari dell’Arma sul territorio, sono state riscontrate numerose violazioni al codice della strada e segnalate molte persone alla prefettura poiché trovate in possesso di droga.

Nel territorio tranese e biscegliese sono state denunciate due persone, una per guida in stato di ebrezza alcolica e l’altro per spaccio di droga. I militari controllavano 121 persone e 81 veicoli di cui 8 venivano sottoposti a fermo/sequestro amministrativo e ritirando 3 patenti di guida e multando i guidatori indisciplinati per un totale di 16.728 euro di sanzioni. Nel territorio andriese durate il servizio predisposto finalizzato alla prevenzione e al contrasto di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti venivano segnalate alla prefettura 9 persone nonché venivano sanzionate 6 persone per illeciti al Codice della strada per un totale di 939,67 euro. Infine a Barletta e Trinitapoli venivano controllate 130 persone e 88 veicoli, venivano ritirate 2 carte di circolazione e una patente per un totale di 15 sanzioni riscontrate.

I servizi messi in atto dei carabinieri continueranno regolarmente anche nelle prossime settimane, intensificandosi gradualmente con l’approssimarsi delle festività pasquali, momento di festa ma anche periodo complesso e delicato soprattutto per l’aumento dei reati.

