Basket: NM Corato espugna Monteroni all’overtime

Partita dalle mille emozioni al Pala Quarta-Lauretti di Monteroni: 45 minuti di adrenalina e pura follia come in un vero e proprio lunapark, con entrambe le squadre che hanno dato vita ad un match memorabile per intensità e voglia di vincere. Ma alla fine è Corato a trionfare e a conquistare la sesta vittoria stagionale.

Coach Marra sceglie per il suo starting five Zustovich, Quarta, Pallara, Colaci e Stefanini. Dall’altra parte, coach Patella risponde con Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas.

Avvio di gara di marca salentina con Pallara e Stefanini che regalano il primo allungo ai padroni di casa (13-4) ma Corato reagisce con un break di 15-0 confezionato da Giovara e Gatta (13-19). Il primo quarto si conclude con il canestro di Stefanini e il tiro libero di Razic che fissano il punteggio sul 15-20.

Il secondo quarto si apre con due timbri consecutivi di capitan Gatta (20-26) a cui risponde prontamente Monteroni con un break di 7-0 siglato da Zustovich e Colaci (27-26). Il gigante Paulauskas e i canestri di Razic e Giovara consentono ai biancoblu di riportarsi avanti nel punteggio (31-34), ma nel finale di quarto i falli tecnici comminati a Gatta e a coach Patella e i liberi realizzati da Quarta permettono alla formazione locale di andare all’intervallo sul +2: 37-35.

All’uscita dagli spogliatoi, partenza veemente dei gialloblu che vanno a referto con tre canestri consecutivi e volano sul 44-37. Corato ha il merito di rimanere unita e di non demoralizzarsi alle prime difficoltà e grazie ad un break di 6-0 firmato da Olocco e Paulauskas rimane in linea di galleggiamento (44-43). Da una parte Stefanini e Colaci, dall’altra Paulauskas, Baldin e Gatta sono gli artefici di parziali e controparziali che caratterizzano la seconda parte del terzo quarto: 61-56 al 30′.

Il quarto periodo può essere definito come un sinonimo della parola “equilibrio”: nessuna delle due squadre riesce ad essere padrona della partita e il risultato, nutrito soprattutto dalle firme di Zustovich, Stefanini, Olocco e Paulauskas, è un continuo tira e molla che tiene con il fiato sospeso il pubblico presente sugli spalti. Alla bomba di Pallara risponde subito quella realizzata da Razic (72-72). Monteroni si porta nuovamente in vantaggio con il canestro di Colaci (74-72) ma la tripla di Giovara e il viaggio dalla lunetta di Razic consentono ai Patella boys di rimettere la freccia avanti sul 74-77. Partita finita? Macché. Il “buzzer beater” dai 6.75 di Stefanini in serata di grazia (36 punti a fine partita per lui) manda in visibilio il pubblico di casa e porta la partita ai supplementari: 77-77 al 40′.

Nell’overtime è Sava Razic a prendersi la scena: due triple consecutive del montenegrino permettono a Corato di andare sul +3 (84-87). Monteroni non ha alcuna intenzione di mollare la presa e con un parziale di 4-0 firmato da Stefanini e Mascoli va sull’88-87. Nel finale di quarto Olocco e Gatta hanno il ghiaccio nelle vene e la loro precisione ai tiri liberi è letale per i “tarantolati” che devono arrendersi sotto i colpi della Matteotti Corato che conquista così la sua seconda vittoria in campionato lontano dal PalaLosito: 90-91 il risultato finale.

NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI-NUOVA MATTEOTTI CORATO 90-91 (d1ts)

MONTERONI: Zustovich 15, Quarta 12, Leucci n.e., Paladini n.e., Pallara 15, Stefanini 36, Colaci 9, Greco, Vantaggiato, Gigli, Mascoli 4. Coach: Marra.

CORATO: Martinelli 2, Gatta 18, Olocco 9, Paulauskas 18, Razic 22, Chornohrytskyi, Giovara 8, Baldin 3, N.Markovic, Sciscioli n.e., L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Patella.

Parziali: 15-20; 37-35; 61-56; 77-77; 90-91.

Arbitri: Menelao di Mola e Marseglia di Mesagne.

Usciti per 5 falli: Pallara, Colaci