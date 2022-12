Basket: Virtus Molfetta vince e dà respiro alla classifica

Condividi su...

La Dai Optical Virtus Basket Molfetta non si fa sorprendere dall’ultima della classe, chiudendo così il girone di andata con una vittoria preziosa che dà respiro alla classifica.

Al Pala Poli di Molfetta finisce 91-72 tra i biancoazzurri e Calzature F.lli Lotti TRANI al termine di un match mai in discussione durante il quale è stato possibile dare spazio anche a giocatori giovani e meno utilizzati come il molfettese Marco Annese.

Non è mancato, tuttavia, l’agonismo in campo e la voglia degli ospiti di trovare la via del canestro. Nonostante gli zero punti in classifica, al Trani va riconosciuta una buona percentuale di realizzazione di canestri da tre. Percentuale che non ha impedito alla DAI Optical Virtus Basket Molfetta di imporre il proprio gioco già a partire dal primo quarto. Dopo un iniziale equilibrio tra le due formazioni durante la quale vanno a segno Chiriatti, Mavric e Brown, è lo stesso statunitense a portare i suoi in vantaggio sul 17-15. Vantaggio che perdurerà per tutta la durata del match. Sul finire del primo quarto, gli ospiti possono soltanto accorciare lo svantaggio maturato mettendo a segno una tripla.

La prima frazione di gara termina 29-23 per la Virtus. Il Trani prova a riorganizzarsi e a reagire allo svantaggio maturato nel primo quarto, ma è Vujanac a salire in cattedra: pregevoli i recuperi e i successivi contropiedi che lo portano più volte al canestro. E’ proprio il serbo con una tripla a chiudere il secondo quarto sul risultato di 61-37 per i biancoazzurri. Nel terzo quarto la Virtus rallenta di poco la sua marcia, permettendo al Trani di accorciare le distanze. E’ Kazlauskas con una tripla a ristabilire gli equilibri insieme a successivi due canestri che portano i suoi sul 69-47. La Juve Trani prova a rientrare in partita accorciando lo svantaggio conseguito, ma è sempre la Virtus a controllare il match. Buona anche la prestazione di Paganucci e Marcone: suo il canestro che vale il 73-55 che permette alla sua squadra di mettere al sicuro il risultato. Il terzo quarto si chiude sul risultato di 74-59 per la Virtus. L’ultimo quarto si apre con Chiriatti che va a canestro dopo un veloce contropiede e ancora con Marcone ancora a segno con un canestro da due e un tiro libero.

Un risultato che poteva essere ancora più largo per un match che la DAI Optical Virtus Basket Molfetta fa suo definitivamente fissando il risultato sul 91-72 e chiudendo il girone di andata con 12 punti in classifica. Nemmeno il tempo di rifiatare perché giovedì 22 dicembre si torna in campo, ancora al Pala Poli, per la prima giornata del girone di ritorno e l’ultima del 2022 prima della pausa natalizia. L’avversario sarà Valentino Castellaneta.

«Non abbiamo sottovalutato l’avversario, ma abbiamo cercato di dare spazio a quei giocatori meno utilizzati sinora – ha affermato il DS Mauro Lot – facendo nello stesso tempo rifiatare quegli atleti maggiormente impiegati. Giovedì ci aspetta una partita fondamentale contro un avversario importante. Abbiamo l’intenzione di ripartire forte, andando alla pausa con una vittoria che può darci tanta forza in più». Soddisfazione espressa dopo la vittoria contro Trani anche dal giovane Marco Annese che ha realizzato i suoi primi due canestri della stagione valevoli 4 punti. «Abbiamo avuto noi giovani l’opportunità di sfruttare l’occasione che ci è stata data – ha commentato – contribuendo a portare a casa una vittoria molto importante».