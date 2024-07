Basket, Lions Bisceglie: Montefalcone nuovo responsabile settore giovanile

Quello dei tecnici del settore giovanile è un lavoro meticoloso, essenziale per qualsiasi club. Ecco perché, in casa Lions Bisceglie l’attenzione nei confronti del vivaio ha assunto una rilevanza sempre maggiore.

Il club nerazzurro ha deciso di affidare il ruolo di responsabile del comparto a coach Carlo Montefalcone. L’allenatore tranese, rientrato nei ranghi societari nella stagione 2023-2024, ha guidato il team Under 17 Eccellenza con riscontri eccellenti e non ha mai esitato a fornire il suo supporto agli altri gruppi, dimostrando nei fatti una duttilità fondamentale e rivelando ancora una volta quelle capacità di visione d’insieme indispensabili per rivestire un ruolo di coordinamento.

Montefalcone potrà ancora avvalersi della collaborazione dei riconfermati Antonio Sciascia(allenatore oltre che dirigente responsabile del settore giovanile), Walter Mastrofilippo, Pietro De Feudis e Daniele Pignatiello. Non farà più parte dello staff, invece, il preparatore fisico Roberto Graziani a causa del suo trasferimento in Lombardia: tutta la famiglia Lions gli augura le migliori fortune sportive e professionali.

La società è in via di definizione degli accordi con ulteriori figure che andranno ad incrementare il ventaglio di professionalità che s’intendono schierare per affrontare l’annata 2024-2025 con l’intento di alzare ulteriormente il livello qualitativo dell’offerta e dell’organizzazione del vivaio.

Il primo passo naturale, con la scelta di coach Carlo Montefalcone quale responsabile tecnico, è stato compiuto. Sarà lui ad allenare la squadra Under 17 Eccellenza mentre è certa anche la partecipazione del club al torneo Under 19 Gold.

