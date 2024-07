Basket A/M, Valtur Brindisi: Buttiglione promosso in prima squadra

Il primo contratto professionistico vale anche come approdo in prima squadra per Davide Buttiglione, brindisino doc e 18 anni compiuto lo scorso 27 aprile. Con lui la Valur Brindisi ha raggiunto un accordo che lo legherà alla società biancazzurra sino al 30 giugno del 2026.

Buttiglione ha completato tutta la trafila con il settore giovanile della New Basket Brindisi, assaporando il gusto del basket di serie A con l’esordio contro l’Olimpia Milano del 5 novembre dello scorso anno.

Era stato aggregato alla prima squadra già nella passata stagione anche se il giovane cestista brindisino ha fatto la spola con con l’under 19 d’Eccellenza collezionando una media di 20.6 punti a partita.

Buttiglione è già nel giro delle nazionali giovanili: con l’under 18 ha fatto parte del gruppo che ha partecipato ad un prestigioso torneo internazionale in Germania ed è stato convocato per il ritiro estivo che servirà a preparare gli Europei di categoria in programma in Finlandia dal 27 luglio al 4 agosto prossimi.

