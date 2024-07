Virtus Francavilla, rinforzo in attacco: ufficiale Momar Diop

Un altro ex Casarano a disposizione di mister Ginestra. La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’ingaggio di Momar Diop, attaccante senegalese classe 2005, che sbarca nella città degli imperiali dopo aver raccolto 14 presenze in rossazzurro nel corso della passata stagione. Un gol e un assist nell’ultimo campionato, dove si è però visto solo nelle ultime dodici giornate. Nel rush finale è stato titolare in sette circostanze, complici anche gli infortuni di Perez e Rajkovioc.

Nel frattempo, il diesse Montervino continua a lavorare anche su altre piste. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe arrivare l’assalto decisivo per Angelo Bonavolontà, centrocampista classe 2000 attualmente svincolato dopo l’esperienza al Sorrento. L’ex Taranto e Andria è stato corteggiato anche da Trento e Campobasso, ma la fumata bianca dovrebbe sorridere al Villa.

Ultima settimana di vacanza, poi inizierà il raduno alla Nuovarredo Arena. Lunedì 22 luglio, infatti, i nuovi calciatori virtussini si ritroveranno per il primo giorno di allenamento agli ordini di mister Ciro Ginestra: al momento la ciurma vanta 12 calciatori, più qualche nuovo innesto che verrà ufficializzato nei prossimi sei giorni. Non mancheranno i giovani che lo scorso anno sono riusciti a ben distinguersi nella formazione Primavera, e che tra la settimana del raduno ed il ritiro di Dimaro proveranno a conquistare l’attenzione del nuovo tecnico, con la speranza di una promozione in prima squadra.

