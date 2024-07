Barletta, ufficiale l’arrivo di Lopez

BARLETTA – La settimana del Barletta si apre con l’annuncio ufficiale di Giuseppe Lopez. L’ex attaccante del Molfetta è il nuovo numero nove dei biancorossi di De Candia, nonché il quarto tassello barese dopo Bottalico, Turitto e Strambelli nel calciomercato di Romano, De Vezze e Lorusso.

Il centravanti classe ’97, capocannoniere dell’ultimo girone A di Eccellenza con 20 gol all’attivo, è la prima punta di ruolo messa sotto contratto dal Barletta, che però si riserva di valutare altre opzioni, anche fuori regione, per implementare il parco attaccanti per la prossima stagione.

Mancano ancora all’appello, invece, gli annunci di Montrone e Giambuzzi così come quello di Lavopa, che nella sua bio di Instagram ha già lanciato più di qualche indizio inserendo il Barletta come sua squadra attuale. Lobosco resta il primo dei pochi rinnovi della passata stagione, mentre rimangono ancora lontani i due salentini Scialpi e Benvenga.

Nel frattempo, si apre una settimana fondamentale in ottica ripescaggi. Bisognerà sì aspettare il 22 luglio come termine ultimo per presentare ricorso in seguito alle eventuali iscrizioni rigettate, ma le prime indicazioni potrebbero arrivare già nei prossimi giorni chiarendo le posizioni delle squadre a rischio: le prime due a rinunciare sono state Amatrice Rieti e Rotonda, mentre sono vicine all’esclusione Alessandria, Montebelluna, Olbia e Chieti. Il Barletta, tra le 11 società ad aver presentato domanda di ripescaggio in Serie D, attende alla finestra e al momento può solo fare previsioni senza esiti definitivi. Giovedì 18, intanto, è previsto l’inizio della preparazione estiva.

