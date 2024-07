Valtur Brindisi: ufficiale Gianmarco Arletti in prestito da Udine

Ancora novità in entrata per la Valtur Brindisi. I biancazzurri si assicurano le prestazioni di Gianmarco Arletti, che arriva in prestito dall’APU Udine. La guardia classe 2001 ha collezionato 3.7 punti e 2.3 rimbalzi di media in 26 partite nello scorso campionato di Serie A2. Nel suo curriculum, anche un passato in NCAA (organizzazione sportiva universitaria USA, ndr), dove per tre anni consecutivi ha vestito la maglia dei Blue Hans alla University of Delaware.

