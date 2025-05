Playoff Serie C: Potenza, De Giorgio: “Non giocheremo per gestire il risultato”

Nel primo turno dei playoff del Girone C della Serie C, derby tutto lucano tra Potenza e Picerno al Viviani. La squadra di De Giorgio ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno, ma il tecnico assicura: “Non giocheremo per gestire il risultato, non è nel nostro dna. Di seguito, l’intervista integrale.

