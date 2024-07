Investitori mediorientali per il Bari? Leccese: “Iperbole suggestiva”

Il sindaco Vito Leccese ha chiarito le indiscrezioni sull’incontro avvenuto nella giornata di venerdì con una delegazione proveniente dal Kuwait:

“Nei giorni scorsi mi è stato chiesto di incontrare un membro della Famiglia Reale del Kuwait, Malik Humoud Faisal Al-Sabah, a Bari per turismo. In considerazione della richiesta, non pervenuta attraverso gli ordinari canali diplomatici, ho deciso di incontrarlo in forma privata e non ufficiale. L’appuntamento, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato una cordiale occasione per parlare di possibili interessi a investimenti nella nostra città e nel territorio dell’area metropolitana.

Nella chiacchierata c’è stato anche un breve passaggio sulla squadra di calcio. Parlare di un interesse sostanziale all’acquisto della società sportiva mi sembra, però, una iperbole, sebbene suggestiva. Considerati soprattutto gli episodi del passato, ritengo non sia opportuno alimentare false aspettative”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author