Strambelli-Barletta, adesso è ufficiale

BARLETTA – A Barletta è il giorno di Nicola Strambelli. Il fantasista barese classe ’88 è il terzo annuncio dei biancorossi per la stagione 24/25 dopo Andrea Bottalico e Onofrio Turitto, nonché il terzo elemento del blocco barese su cui la dirigenza sta costruendo l’ossatura per il tecnico Pasquale De Candia.

Arriva l’ufficialità per l’ex numero 10 di Fidelis Andria e Casarano, nuovo calciatore del Barletta dopo una trattativa che ad un certo punto l’ha visto anche allontanarsi dal biancorosso, salvo poi trovare l’accordo definitivo nei giorni a cavallo tra giugno e luglio.

Dopo Strambelli, ufficiale da sabato alle 13, il Barletta dovrebbe annunciare anche Giuseppe Lopez, il primo centravanti in organico in vista del 18 luglio, giorno in cui De Candia vorrebbe avere a disposizione un pacchetto corposo di elementi.

Oltre all’ormai ex attaccante del Molfetta, sono previsti i ritorni di Montrone e Lavopa. Proprio quest’ultimo, attualmente all’estero, ha aggiornato la sua bio di Instagram aggiungendo il Barletta come sua squadra attuale, fornendo dunque un’anticipazione del suo annuncio. Attesa anche per il rinnovo di Lobosco e per l’arrivo di Giambuzzi, mentre restano in stand-by Scialpi e Benvenga.

Il tutto, lasciando sempre un occhio ben rivolto al fronte ripescaggio. Delle 168 aventi diritto a partecipare alla prossima Serie D, in 166 hanno presentato formale domanda di ammissione: rinunciano Amatrice Rieti e Rotonda, quest’ultima nel girone H della scorsa annata. A rischio esclusione anche Alessandria, Montebelluna, Olbia e Chieti, ma l’esito definitivo arriverà tra il 15 e il 19 luglio. Nell’ultima settimana del mese, poi, la comunicazione ufficiale su riammissioni e ripescaggi.

