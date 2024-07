Casarano, obiettivo Malcore: pronta l’offerta al Cerignola

È Giancarlo Malcore l’obiettivo numero uno per l’attacco del Casarano, nelle prossime ore il club rossazzurro dovrebbe inviare al Cerignola un’offerta per il cartellino, dai gialloblù ci sarebbe la voglia di chiudere l’operazione ma sarà decisiva la volontà dell’attaccante. Malcore avrebbe infatti espresso a più riprese l’intenzione di restare in Serie C (visto anche l’interesse del Trapani), il Casarano però potrebbe presto affondare in colpo, in ballo anche un’importantissima proposta all’attaccante da parte dei salentini

Qui l’intervista integrale al direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, nel corso di Speciale Calciomercato. Dichiarazioni molto chiare sul futuro di Giancarlo Malcore.



