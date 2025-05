Lecce-Napoli, Conte: “Gara importante per entrambe le squadre’

Il tecnico dei partenopei: “Sono nato e cresciuto in quello stadio, non cambierò mai i miei sentimenti per la città di Lecce”

Alla vigilia del match tra Lecce e Napoli, in programma al Via del Mare alle 18.00 di sabato 3 maggio, Antonio Conte ha sottolineato il valore della sfida in Salento, ma anche la necessità di mantenere equilibrio: “È una partita importante per entrambe le squadre, ma non è la più importante dell’anno. Restano ancora quattro giornate e tutto può succedere”.

Il ritorno nella sua città di origine è inevitabilmente carico di significati personali: “È sempre una gara diversa per me. Sono nato e cresciuto a Lecce, lì ho vissuto momenti fondamentali della mia vita. Vivo a Torino, ma ho casa a Lecce, dove ci sono i miei genitori. Ho amici e ricordi, quel club e quello stadio sono parte della mia formazione”.

Conte, però, non si lascia distrarre dalle emozioni. Riconosce il valore del cammino fatto e invita a restare concentrati fino alla fine: “Ho vinto e perso scudetti all’ultima giornata. Ci sarà una sola squadra che alla fine potrà festeggiare. Due settimane fa eravamo dietro l’Inter, oggi abbiamo tre punti di vantaggio. L’obiettivo Champions è stato centrato con largo anticipo. Ora bisogna capire se siamo stati solo un fastidio o qualcosa di più concreto per la lotta al vertice”.

Sul piano tattico e atletico, l’allenatore azzurro sottolinea come l’emergenza in rosa abbia imposto scelte mirate: “Non cerchiamo alibi. Con il Monza abbiamo cambiato assetto in corsa, ogni decisione è il frutto di studio, lavoro e applicazione. Anche domani ci saranno assenze, ma l’atteggiamento non cambia. Schiereremo chi ci darà più garanzie”.

Infine, un messaggio alla squadra: “Quello che hanno fatto questi ragazzi merita rispetto. Siamo in corsa e vogliamo giocarcela fino all’ultimo, con concretezza e umiltà”.

