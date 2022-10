Prima amara per la Happy Casa Brindisi sconfitta al fotofinish sul campo della neopromossa Tezenis Verona dopo un overtime con il punteggio di 100-97. “Un primo quarto non all’altezza difensivamente, nella seconda parte siamo andati meglio disputando una buona partita tuttavia senza lieto fine – dice Frank Vitucci, allenatore della Happy Casa Brindisi -. Dovevamo fare qualcosa di più: mettere maggiore attenzione a rimbalzo, passarci la palla per costruire tiri aperti. Abbiamo sciupato un’occasione, ma guardiamo alla prossima fissando in mente che molte partite vivranno su questo filo sottile d’equilibrio“.