Basket C/Silver: Santa Rita Taranto ospita l’imbattuta Virtus Matera

“Dopo la partita di Molfetta, in casa di una capolista, domani il calendario ci pone di fronte all’altra prima della classe. Siamo pronti e confidiamo nel sostegno del pubblico del Palafiom”. Così Giovanni Menga alla vigilia dell’ottava giornata del campionato di serie C silver di pallacanestro. Sabato 3 dicembre, infatti, Santa Rita Basket Taranto ospita al Palafiom la capolista Virtus Matera (al primo posto in coabitazione con Pallacanestro Molfetta) quintetto che viaggia a punteggio pieno nel girone.

“Matera è composta da individualità di peso. Una squadra costruita per stare al vertice, non a caso è imbattuta – spiega Menga – stiamo lavorando con serenità, cercando di crescere sui dettagli individuali e di gruppo per tentare di infastidire qualsiasi squadra. Domani dovremo essere molto bravi in difesa, ad esempio, mentre in attacco serviranno ordine e incisività. Il Palafiom ci sosterrà come sempre – aggiunge il coach – siamo pronti a divertici e speriamo di divertire il nostro pubblico capace di spingerci oltre i nostri limiti… limiti dovuti soprattutto all’età di un roster che, gara dopo gara, è chiamato a confermare i suoi progressi” chiude Menga.

C SILVER MASCHILE 2022-2023

Ottava GIORNATA DI ANDATA

Assi Basket Brindisi-Canusium Basket

Anspi Santa Rita-Virtus Matera

Cus Bari-AP Monopoli

Basket 1963 Francavilla-Barletta Basket

Cestistica Barletta-Fortitudo Trani

CLASSIFICA attuale

Virtus Matera 12

Pallacanestro Molfetta 12

Basket 1963 Francavilla 10

LSB Lecce 10

Assi Basket Brindisi 8

Barletta Basket 6

Canusium Basket 6

Anspi Santa Rita Taranto 4

Cestistica Barletta 2

Cus Bari 2

Fortitudo Trani 0

AP Monopoli 0