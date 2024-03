Basket C/M, Pavimaro Molfetta cerca la sesta vittoria di fila

La Pavimaro impegnata domenica ad Altamura. La Pallacanestro Molfetta, che non perde da quasi due mesi e che ha stabilito il proprio primato di vittorie consecutive stagionali (cinque, tre in casa e due fuori), non vuole proprio fermarsi.

Anzi, domenica sera vuole espugnare anche Altamura nel prossimo turno, il ventiduesimo, del campionato di Serie C unica. L’ultima vittoria, in casa con Francavilla, ha proiettato il club di Solimini alle spalle della coppia di testa formata da Canusium e Castellaneta, entrambe a quota 30 punti.

«Quello di domenica sera non è stato un confronto semplice, siamo stati noi bravi a farla diventare tale perché abbiamo seguito alla lettera il piano gara preparato nel corso della settimana, soprattutto in difesa, al cospetto di una formazione che solo due settimane prima aveva vinto a Lecce», ha affermato Mauro Stella nel consueto pre-gara.

Molfetta, vice capolista del torneo regionale alla pari di Matera, sta davvero vivendo un periodo magico. «Abbiamo vinto cinque gare di fila, stiamo giocando bene e siamo in fiducia – ha proseguito Stella -, ma questo torneo è molto strano: adesso, poi, inizia la fase più difficile perché tutte le formazioni devono raggiungere i loro obiettivi. Noi, dal canto nostro, dobbiamo cercare di concentrarci per fare meglio in vista della fase finale, ma sono sicuro che la strada imboccata è quella giusta».

I biancorossi vogliono la sesta vittoria di fila. All’orizzonte, per la squadra di coach Gesmundo, c’è la trasferta sul campo della Libertas Basket Altamura, già sconfitta al PalaPoli col punteggio di 64-58. «Loro hanno preso un allenatore che conosco – ha proseguito Stella -, un tecnico esperto, che conosce la pallacanestro» e che risponde al nome del navigato Cadeo, chiamato dopo le dimissioni del tecnico Laterza.

La squadra biancorossa, undicesima in classifica a pari punti con Fasano, annovera l’ala italo-argentina Pazzarelli, con una media di 18.4 punti a partita, il play De Bartolo (14.6 punti a gara) e la guardia Papa (10.2 punti a partita), senza dimenticare l’apporto del pivot serbo Setkic, della guardia Loperfido e del play Fraccalvieri.

«Stiamo preparando bene la partita – prosegue Stella -, dobbiamo cavalcare quest’onda di positività e fiducia che siamo stati bravi a creare, senza abbassare la concentrazione. A questo punto dell’anno, lavorare con la testa sempre proiettata verso un traguardo comune deve essere la forza in più da parte di ognuno di noi, a livello personale e collettivo. E se la routine sarà utilizzata nella giusta direzione, potrà essere solo uno stimolo in più per cercare di lavorare sodo», ha concluso Stella.

L’appuntamento è per domenica 17 marzo al Palasport di via Piccinni alle ore 18.00.

