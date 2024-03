Basket, Play-in Gold: Virtus Molfetta a Ragusa per il riscatto

Rialzarsi e farlo subito. Migliorare velocemente le prestazioni, alla luce di un torneo altamente più competitivo, ed evitare di entrare in campo come fatto con Sala Consilina. Questa la mission della DAI Optical Virtus Basket Molfetta in vista della terza giornata di andata dei Play-in Gold e soprattutto in vista della dispendiosa trasferta siciliana.

Domenica alle ore 19 la Virtus Molfetta sarà impegnata contro la Erto Virtus Kleb Ragusa presso il Palapadua di Ragusa. Una sfida complessa dal sapore di rivincita nonché fondamentale per il proseguo del cammino dei biancoazzurri.

Sono stati giorni intensi quelli vissuti in settimana dalla squadra, alle prese con l’analisi dell’ultimo match perso a Sala Consilina. Praticamente un incontro perso già dopo il primo quarto con uno svantaggio di quasi venti punti. I tentativi di riaprire la gara nei restanti trenta minuti sono stati nulli.

Da rivedere totalmente l’atteggiamento in campo e l’approccio alla gara contro una squadra che ha concesso pochissimo. Come si accennava, questo varrà anche per la prossima trasferta di Ragusa, una squadra solida che concede pochissimo e che andrà affrontata in un modo diverso.

Critico nella sua analisi il coach Sergio Carolillo che, nella tradizionale intervista pre match, ha ripercorso i momenti dell’ultima gara. «Nella partita di domenica scorsa ha inciso molto sicuramente la bravura dell’avversario, ma anche il nostro modo di scendere in campo che definirei leggero. Non siamo mai riusciti ad impensierire gli avversari e questo è un dato di fatto. Come ci siamo detti con tutta la squadra, questa è una fase molto più dura ed intensa. Sicuramente non siamo noi la squadra più forte e sarà necessario scenderei in campo con un atteggiamento diverso soprattutto fuori casa. In tutta la stagione non siamo mai stati così brutti e passivi in difesa e dobbiamo chiedere scusa alla società, ai noi stessi e ai tifosi che ci hanno seguito sino a Sala Consilina. Non vediamo l’ora di ritornare in campo domenica a Ragusa – ha concluso – per dimostrare a noi stessi che non siamo questi, perché Molfetta è viva e merita di essere laddove oggi si trova».

Ottimo sinora il percorso nei Play-in Gold della Erto Virtus Kleb Ragusa vittoriosa in entrambe le prime due giornate, rispettivamente contro Monopoli e Salerno. Per via dei sei punti acquisiti dalla prima fase e delle due vittorie in questo nuova fase del torneo, sono 10 i punti in classifica dei siciliani che hanno chiuso la regular season al secondo posto in classifica alle spalle di Orlandina.

La Virtus Molfetta ritroverà, da avversario, Marcus Brown tra gli “eroi” della promozione dello scorso anno. Si tratta di una squadra che ha già dimostrato di essere una delle favorite alla vittoria finale del torneo, molto fisica e versatile. Tra i giocatori di maggior rilievo, oltre all’ex biancoazzurro, particolare attenzione bisognerà porre nei confronti di Sorrentino, Vavoli, Cioppa, Epifani, Gaetano e Simon.

