Basket C/M, NM Corato: debutto casalingo con Mesagne

Archiviata la convincente vittoria esterna contro Barletta, la Nuova Matteotti Corato si prepara a scendere in campo per la prima partita stagionale al PalaLosito. Ad attendere i padroni di casa nella terza giornata del Campionato di Serie C Interregionale, Conference Sud, Division O, ci sarà la Rossotono New Virtus Mesagne, reduce da una vittoria casalinga contro Castellaneta (83-76) e una sconfitta nella gara inaugurale contro il Cus Foggia (91-79)

La squadra gialloblu, allenata da coach Olive, può contare su tre giocatori in doppia cifra: il play Mauro Stella (12.5 punti a partita), la guardia Fabrizio De Ninno (13.5 punti a partita) e l’ala slovena Matija Kalan, miglior marcatore con 20 punti a partita.

L’ultimo confronto tra le due squadre a Corato risale al 9 dicembre 2023, quando la NMC si impose 82-74 grazie ai 17 punti ciascuno di Gatta e Pekic.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre alle ore 18:00 al PalaLosito, con direzione arbitrale affidata ai signori Ricciardi di Santeramo in Colle e De Pascalis di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author