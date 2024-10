Basket B2/M, Lions Bisceglie sfida la capolista Adria Bari

Dopo l’incontro di Molfetta, i Lions Bisceglie affronteranno l’Adria Bari al PalaAssi di Trani, nella seconda partita casalinga del campionato di Serie B2. Sabato 19 ottobre, con inizio alle 19:30, l’impianto tornerà ad ospitare una gara interna della squadra biscegliese dopo oltre 23 anni dall’ultima volta, datata 18 febbraio 2001, quando la DiBen sfidò Ceglie, mentre il PalaDolmen era in fase di restyling per l’installazione del parquet.

I ragazzi allenati da Fabio Saputo si preparano alla sfida contro la capolista imbattuta del girone G, determinati a riscattare la sconfitta subita a Monopoli. Dopo tre vittorie consecutive, la battuta d’arresto ha spinto la squadra a lavorare su diversi aspetti tattici durante la settimana, con l’obiettivo di migliorare la coesione e l’intensità difensiva.

L’Adria Bari, guidata da Vito Console, arriva alla partita con grande fiducia, grazie ad un organico solido, rinforzato dall’arrivo di giovani talenti come Traorè e Anibaldi, oltre alla conferma di pedine chiave come l’argentino Santi Rodriguez e il giovane Lupo. La squadra barese ha già dimostrato la sua solidità mentale vincendo fuori casa, e sarà un avversario di tutto rispetto nella corsa ai primi sei posti del campionato.

Il biglietto per la partita è fissato a 5 euro, con ingresso gratuito per i minori di 18 anni e i tesserati del settore giovanile. Arbitri della sfida saranno Lino Laveneziana e Paolo Carotenuto, con aggiornamenti disponibili in tempo reale sui canali social dei Lions Bisceglie e sul sito ufficiale della società.

