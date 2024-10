Basket B2/M, Virtus Molfetta: obiettivo cancellare le sconfitte

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta ha vissuto una settimana amara, con due sconfitte consecutive subite prima contro l’Adria Bari nel turno infrasettimanale e poi contro Mola, entrambe giocate davanti al proprio pubblico.

Due occasioni perse che lasciano l’amaro in bocca, ma non c’è tempo per i rimpianti: la squadra deve subito reagire e ritrovare la coesione necessaria per tornare a vincere. Il prossimo appuntamento sarà domenica 20 ottobre alle ore 18 contro l’Unica Spa Canusium, una gara che si disputerà presso il Tensostatico di Canosa di Puglia.

Le due sconfitte, maturate nei minuti finali, dimostrano che la Virtus ha saputo mantenersi in partita fino all’ultimo, un aspetto che conforta coach Fabbri. Tuttavia, i margini tra il successo e la sconfitta si giocano su dettagli che la squadra deve migliorare. Nonostante le difficoltà, l’ambiente è sereno e la settimana di allenamenti è stata costruttiva in vista della sfida contro Canosa.

Andrea D’Apice, parlando delle ultime partite e della prossima, ha commentato: «Nelle prime due gare abbiamo giocato con entusiasmo e intensità, aspetti che sono mancati nelle ultime due. Sappiamo cosa dobbiamo correggere e sono fiducioso che domenica sarà un’ottima occasione di riscatto». Tra i rimpianti, ha aggiunto, c’è la mancanza di intensità costante per tutti i quaranta minuti, elemento che ha penalizzato la squadra, costringendola a rincorrere gli avversari. “A partire da Canosa, questo non dovrà più accadere”.

Il Canusium, con due punti conquistati su otto disponibili, non ha avuto un inizio di stagione brillante, ma la Virtus non dovrà sottovalutare l’avversario. Il team neopromosso, guidato dal nuovo allenatore Ceci, ha un roster di buon livello, con innesti importanti come Gramazio, Biasich, Monacelli e il centro sloveno Karavdic.

