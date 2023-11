Basket C/M: Molfetta aspetta Barletta, Chiriatti ‘Non guardiamo la classifica’

Difficile scegliere un aspetto che, dopo la sconfitta di Lecce (per la Pavimaro Molfetta si tratta del secondo stop stagionale), gli strappi un sorriso, a poche ore dalla sfida interna, sabato, con un Basket Barletta imbottito di ex, valida per il sesto turno di Serie C unica.

Andrea Chiriatti, ala-centro dei biancorossi, al PalaVentura, con la LSB è rimasto in panchina per tre quarti di match a causa di alcune noie muscolari, alzandosi solo negli ultimi dieci minuti: «Al di là di Chiriatti – le parole del giocatore – l’atteggiamento è stato per larghi tratti ben al di sotto delle possibilità di questa squadra. Possiamo e dobbiamo fare molto di più per vincere lontano dalle mura amiche».

Intanto, con i salentini, resta a punteggio pieno anche la Virtus Matera: entrambe hanno 8 punti dopo 5 giornate di campionato e hanno anche già riposato. «Sarò sincero – prosegue Chiriatti -, la classifica non la guardiamo. Stiamo lavorando tanto su noi stessi per poter amalgamare davvero al meglio questo gruppo che ha tutte le carte in regola per fare bene».

La Pavimaro cerca il sorriso. La squadra biancorossa, attesa dall’ultimo impegno di novembre, non deve fare altro che mostrare testa. La testa fredda che da sempre serve per tornare con due punti, come già accaduto sul parquet del PalaPoli con Castellaneta e Apricena, la lucidità che, prima del turno di riposo previsto dal calendario, servirebbe per non perdere di vista l’altra testa, quella della classifica: confermarsi immediatamente alle spalle delle due prime della classe sarebbe l’unica risposta possibile alle ambizioni del team di coach Gesmundo.

Per farlo, però, bisognerà superare l’ostacolo Barletta del tecnico Scoccimarro e di capitan Falcone e i suoi tanti ex biancorossi. Su tutti l’ala Serino, dal 2018 al 2021 in riva all’Adriatico, dove ha ottenuto due promozioni consecutivi, disputando tre tornei in serie C Silver, C Gold e B nazionale, senza dimenticare i vari Gambarota (guardia, a Molfetta nel 2020/21, in B nazionale) e Liso (play, in biancorosso in D nel 2017/18, quando ha vinto il campionato).

Fra gli atleti da tenere d’occhio, l’ala forte argentina Caceres. Per Chiriatti, nato a Grottaglie, ma residente nella città della Disfida, quasi un derby: «Per me sarà una partita speciale: essendo barlettano, sarà un incentivo in più per portare a casa i due punti», ha concluso. L’appuntamento, quindi, è per sabato 18 novembre al PalaPoli. Palla a due fissata alle ore 19.00, apertura cancelli alle ore 18.00. Ticket: 3 euro.

