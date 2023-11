Basket B/Int: Virtus Molfetta a Salerno per continuare a sognare

Quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda, otto vittorie consecutive e un gruppo squadra che può ancora migliorare. E’ questa la sintesi del cammino attuale della DAI Optical Virtus Basket Molfetta ormai divenuta, a tutti gli effetti, la squadra da battere.

Tutte le difficoltà riscontrate sinora nei match disputati sono state superate brillantemente grazie a un gruppo squadra che riesce ad approcciare bene le partite. L’aspetto più confortante della stagione dei biancoazzurri è l’ulteriore margine di miglioramento del team su cui lo staff tecnico sta lavorando per affrontare una seconda parte di stagione ancora da protagonisti. Il filotto delle squadre campane da affrontare prosegue.

Domenica 19 novembre alle 18 la Virtus sarà ospite della LDR Power Basket presso il Palasilvestri di Salerno. Una sfida al vertice che i biancoazzurri sono pronti ad affrontare per continuare a misurare le proprie ambizioni. Nonostante l’ultimo quarto di sofferenza disputato contro l’Avellino, la DAI Optical Virtus Basket Molfetta continua a godere di un buon stato di forma.

Nell’ultimo match a fare la differenza è stata anche la forza dei singoli in grado di indirizzare la gara dalla parte giusta. Riuscire a portare a casa l’ennesimo risultato utile consecutivo sarebbe importante per i biancoazzurri attualmente soli in testa alla classifica e distanti quattro punti proprio dai prossimi avversari.

Non vuol sentir parlare di classifica coach Sergio Carolillo che invita i suoi a tenere un profilo basso e a lavorare per migliorare le prestazioni. «Sarà una partita dura quella di domenica con la Power Basket Salerno sapendo di dover affrontare un’altra battaglia. Non è mia abitudine guardare alla classifica soprattutto a questo punto del campionato quando mancano tante partite. Sappiamo benissimo che tutte le squadre vanno affrontate con massima concentrazione ma senza guardare alla classifica. Abbiamo dei margini di miglioramento – ha proseguito Carolillo – perchè giochiamo ancora a sprazzi, a volte muovendo poco la palla da un lato all’altro e risolviamo troppo le difficoltà con le individualità. Dobbiamo impegnarci a lavorare alacremente per ottenere il 100% di quello che questa squadra può dare».

A presentare il prossimo match contro la Power Basket, ripartendo però dall’ultima disputata contro Avellino, è stato il capitano dei biancoazzurri Marco Formica. «Contro Avellino abbiamo iniziato molto bene come ormai siamo abituati a fare – ha ribadito il capitano – ma nel corso della partita ci siamo distratti e persi. Aspetto su cui dovremo ancora lavorare in quanto non è ammissibile che i cali di concentrazione coincidano con soli 6-7 punti realizzati in un solo quarto. Sicuramente la prossima sfida sarà tra le più dure sinora disputate. Salerno è una squadra molto forte ed in forma con cui dobbiamo cercare di migliorare alcuni particolari contro un team davvero molto in forma. Le quattro lunghezze di vantaggio non devono farci cullare, ma al contrario dobbiamo arrivare anche Salerno molto carichi».

Come affermava proprio Marco Formica, la LDR Power Basket Salerno è tra le squadre più in forma del campionato. Nonostante l’ultima sconfitta rimediata domenica scorsa contro l’Angri, è un team molto temibile, tra le squadre più esperte del torneo con giocatori che ben conoscono la Serie B. E’dotata di almeno due-tre elementi di livello. Può contare su un gioco molto versatile, con lunghi dinamici e guardie in grado di creare gioco. Tra i giocatori più temibili vanno citati Basile, Misolic, Chaves, Ani e Favaretto.

