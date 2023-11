Basket C/M: NM Corato nella tana delle ‘tarantole’ a Monteroni

Con l’obiettivo di dare continuità al bel successo casalingo ottenuto contro Altamura, domenica 19 novembre la Nuova Matteotti Corato farà visita alla Nuova Pallacanestro Monteroni, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C Unica.

Nella scorsa stagione, Monteroni si è classificata al sesto posto in classifica nel campionato di Serie C Gold e ha perso la finale play-off contro Molfetta (3-1). L’ultimo precedente tra le due squadre in terra salentina risale al 18 dicembre scorso e si è concluso con la vittoria della NMC per 90-91 dopo due tempi supplementari.

Il roster della Nuova Pallacanestro Monteroni allenata da coach Luigi Marra è il giusto mix tra giocatori di esperienza come il centro classe 1984, ex Salerno, Duilio Birindelli (10.2 punti a partita) e il play argentino classe 1997, ex Dinamo Brindisi, Bautista Fouce (17.0 punti a partita) e giovani di prospettiva come il play di origini nigeriane classe 2004 Ayomide Samuel Oyo (11.0punti a partita) e l’ala grande montenegrina classe 2002 Jovan Milijanic (11.8 punti a partita).

La formazione gialloblu ha 4 punti in classifica, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Nello scorso weekend Monteroni ha espugnato il campo di Castellaneta con il risultato di 66-83 grazie ai 22 punti di Fouce.

La partita andrà in scena domenica 19 novembre alle ore 18:00 al PalaQuarta-Lauretti di Monteronie sarà arbitrata dai signori Spano di Sannicandro di Bari e Fiorentino di Bari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp