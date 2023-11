Basket B/M: CJ Taranto in Emilia per ritrovare la vittoria smarrita

Destinazione Ravenna. Il CJ Basket Taranto torna in viaggio. Trasferta in Emilia Romagna per i rossoblu che affronteranno a domicilio la OraSì nella decima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Palla a due domenica 19 novembre alle ore 18 con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli è reduce da 4 sconfitte consecutive. In almeno tre di queste, Jesi a parte giocata in circostanze difficili fisiche e psicologiche, i rossoblu hanno sempre venduto cara la pelle dando la sensazione di stare sempre attaccati alla partita.

Clamoroso quanto successo una settimana al PalaFiom con Taranto a un passo dal colpaccio, riuscire a battere Roseto rimontando dal -19 fino al +3 di quell’ultimo maledetto possesso che ha portato alla tripla di Durante e poi all’overtime vinto dalla Liofilchem. Acqua passato che il CJ si è messo alle spalle con la voglia di chi vuole dare uno scossone alla stagione finora avara di soddisfazione e non priva di problematiche anche e soprattutto a livello fisico del roster.

Nicola Zicari, secondo assistant coach rossoblu, fotografa così la situazione intervenuto a Sabato Sport su Cittadella La Radio, emittente ufficiale del CJ Basket Taranto: “Non abbiamo passato un momento fortunato, gli infortuni ci stanno penalizzando anche a livello psicologico, calcolando che stiamo parlando di un gruppo giovane e la mancanza in campo di elementi di esperienza, vedi Casanova, Valentini e Conte, porta anche degli scompensi nel resto dei giocaotri. Finora non abbiamo quasi mai giocato al completo, un vero peccato. Peccato per il match contro Roseto, ma guardiamo avanti, ci siamo preparati bene per Ravenna, speriamo di portare a casa due punti come fatto a Vicenza. Troveremo lì una squadra di buon livello, hanno buone individualità, è uno scontro diretto e per questo sarà una partita delicata. Dobbiamo avere un impatto sin dalla palla a due per evitare di dover rincorrere per tutto il match e pagare dazio nel finale anche a volte per mancanza di lucidità data dalla rimonta”.

La OraSì Ravenna è una squadra molto ben costruita, con una base di giocatori di grande esperienza, a partire dai due leader Nikolic e Bedetti e da altri due top player per la categoria come Paolin e De Gregori che garantiscono qualità nelle scelte e solidità. Attorno a loro giovani di belle speranze come Ferrari, Restelli, Dron ex Bisceglie e Onojaife. In casa hanno fatto tutti i 6 punti in classifica, un vero fortino che aumenta le capacità difensive della squadra.

Appuntamento dunque domenica 19 novembre al PalaCosta di Ravenna. Arbitri dell’incontro Zuccolo Marco di Pordenone (PN) e Schiano Di Zenise Marco di Trieste (TS). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 10^ giornata

18/11/2023 20:30 Gemini Mestre-Lions Bisceglie

18/11/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-General Contractor Jesi

19/11/2023 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

19/11/2023 18:00 Allianz Pazienza San Severo-Blacks Faenza

19/11/2023 18:00 Rucker San Vendemiano-Civitus Allianz Vicenza

19/11/2023 18:00 Virtus Imola-LuxArm Lumezzane

19/11/2023 18:00 Liofilchem Roseto-Andrea Costa Imola

19/11/2023 18:00 LUX Chieti-Ristopro Fabriano

19/11/2023 18:00 OraSì Ravenna-CJ Basket Taranto

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

CLASSIFICA DOPO 9 GIORNATE

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 16 8-1

Rucker San Vendemiano 14 7-2

Liofilchem Roseto 14 7-2

Allianz Pazienza San Severo 12 6-3

Ristopro Fabriano 12 6-3

Blacks Faenza 10 5-4

General Contractor Jesi 10 5-4

LUX Chieti* 9 5-4

Pallacanestro Virtus Padova 8 4-4

Andrea Costa Imola 8 4-5

Gemini Mestre 8 4-5

LuxArm Lumezzane 6 3-5

Virtus Imola 6 3-6

OraSì Ravenna 6 3-6

Lions Bisceglie 6 3-6

Logimatic Group Ozzano 6 3-6

CJ Basket Taranto 4 2-7

Civitus Allianz Vicenza 4 2-7

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

