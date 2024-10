Basket C/Int, Molfetta riceve Potenza. Chiriatti: “Siamo fiduciosi”

La Clean Up Molfetta va ancora a caccia dei primi due punti stagionali. Domenica sera, alle ore 18:00, i pugliesi ci riproveranno contro l’Academy Basket Potenza, nel match in programma al PalaPoli. Queste le dichiarazioni di Andrea Chiriatti, uno dei veterani del gruppo: “Ci manca la vittoria. Non è stato assolutamente un inizio convincente, non ci sono alibi, ma neanche grossi allarmismi. Per noi sarà fondamentale settimana dopo settimana lavorare duramente sui nostri punti deboli che conosciamo benissimo”.

I lucani, diretti dal tecnico Gallo, hanno in Acuna, terminale offensivo argentino reduce da un’annata da oltre 21 punti di media con la canotta di Fasano, il loro pezzo pregiato. Ma l’organico, oltre all’ala Pace – capitano alla quarta stagione di fila -, annovera l’ala pivot Doglio, l’ala pivot montenegrina Labovic, l’ala forte Buldo (l’anno scorso a Messina, in B), la guardia Petronella (era a Castellaneta, in C), il play-maker Laquintana (l’ultimo anno a Mola, in B interregionale) e l’ala pivot bosniaca Malkic (proveniente da Rende, in B interregionale). Un avversario temibile, a punteggio pieno, anche se Chariatti ha precisato: “Quest’anno a parer mio la classifica sarà corta. Vincendo un paio di gare ci si potrebbe ritrovare nelle zone alte. Cerchiamo fortemente i primi due punti, siamo in casa e questo dovrà essere per noi un punto di forza. Sono fiducioso sia per domenica, sia per il resto del campionato”.

