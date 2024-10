Basket B2/M, Manelli Monopoli: a Benevento la seconda sconfitta

La Manelli Basket Monopoli subisce la seconda sconfitta della stagione in trasferta contro la Miwa Benevento, con un risultato finale di 83-73. Dopo il passo falso a Termoli nella prima giornata, questa volta la trasferta in Campania si rivela amara.

I ragazzi di coach Paternoster partono male e faticano a recuperare lo svantaggio accumulato nel primo quarto, chiuso con un 31-20 per i padroni di casa. Nonostante i tentativi di rimonta, soprattutto grazie a Laquintana e Aguzzoli, Monopoli non riesce mai a colmare il divario in modo significativo.

Benevento, guidata da un ispirato Ordine (autore di 23 punti), sfrutta i 6 rimbalzi in più e una migliore percentuale da tre punti (32% contro il 18% di Monopoli), che si rivela decisiva. La squadra pugliese, che aveva iniziato bene con un parziale di 0-2, vede sfumare il vantaggio già nei primi minuti dopo una tripla di Ordine, che dà il via alla fuga dei campani.

Nel secondo quarto Monopoli tenta una reazione d’orgoglio con un parziale di 0-11, portandosi a -6, ma una nuova tripla di Castellitto ristabilisce le distanze. Dopo l’intervallo, Benevento mantiene un vantaggio in doppia cifra, che i monopolitani non riescono mai a scalfire realmente, concludendo la partita con lo stesso margine di 10 punti.

La Manelli interrompe così una serie di tre vittorie consecutive e ora si prepara per la difficile sfida in trasferta con la Dinamo Brindisi, sabato 26 ottobre, con l’obiettivo di riscattarsi.

Miwa Benevento-Manelli Basket Monopoli 83-73 (31-20, 49-39, 71-61, 83-73)

Miwa Benevento: Rianna 7, D’Antonio 0, Mercurio n.e., Ordine 23, Soreca n.e., Ndour 9, Iommelli 5, Murolo 26, Volpe 0, Bongiovanni 4, Miraglia 3

Manelli Basket Monopoli: Guarini n.e., Aguzzoli 5, Laquintana 21, Spatti 8, Feruglio 0, Calisi 6, Preira 8, Vitale 12, Milosevic 13, Formica 0.

