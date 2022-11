Condividi su...

È giunto il momento per l’esordio tra le mura amiche del PalaMazzola per la Nuovi Orizzonti Taranto di coach William Orlando, reduce dalla brillante vittoria di Mesagne contro il Mens Sana per 74 a 48. Un match ad alta intensità che ha messo immediatamente in chiaro quelli che sono gli obiettivi stagionali del team ionico. Contro la Talos Basket Ruvo non sarà semplice. La formazione barese giunge da una sconfitta interna contro La Scuola di Basket Lecce per 42 a 27 e proverà a riscattarsi per cercare di cancellare lo 0 in classifica. Viceversa Ciminelli e compagne, vogliono regalare la prima gioia interna a propri tifosi e fortificare la propria leadership nel torneo. La squadra nel corso della settimana si è ben allenata, lo ha confermato nel corso di un’intervista proprio il capitano Alessandra Ciminelli:

Che partita è stata a Mesagne?

Una buona prestazione di squadra, abbiamo vinto bene, mostrando di essere gruppo. Un esordio vincente. Alla base è stato confermato il roster dello scorso anno, in più sono arrivate delle over importanti come Palmisano e delle under interessanti che ci daranno una grossa mano.

Ritrovi appunto Palmisano, che emozioni provi?

Ci conosciamo da una vita, siamo cresciute insieme, è un’emozione importante per entrambe.

Ora arriva la Talos Basket Ruvo, che partita sarà?

Un match da affrontare come tutti gli altri. Dobbiamo dare sempre il massimo e il risultato sarà una conseguenza. Vogliamo fare bene e meglio dello scorso anno, con il coach Orlando siamo amici da molto tempo, è un ottimo allenatore da cui c’è sempre da imparare.

La gara tra Nuovi Orizzonti Taranto e Talos Basket Ruvo è in programma Sabato 19 Novembre al PalaMazzola di Taranto ed avrà inizio alle ore 18. L’ingresso è completamente gratuito. Arbitri dell’incontro saranno Giacomo Tarulli di Sannicandro di Bari e Giovanni Russo di Mola di Bari.