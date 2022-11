Condividi su...

Not in my house! La citazione di Dikembe Mutombo è doverosa per il CJ Basket Taranto che torna in campo, ancora una volta al Tursport, per la seconda gara consecutiva casalinga con l’obiettivo di ritornare prontamente al successo dopo lo scivolone di domenica scorsa contro la corazzata Roseto. Domenica 20 novembre alle ore 18 palla a due della sfida contro la Del Fes Avellino per l’ottava giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto è a caccia del quarto successo in 5 gare nel palazzetto di San Vito. Una striscia iniziata con Pozzuoli e poi contro Sant’Antimo e Salerno ma interrotta settimana scorsa al cospetto della Liofilchem. Un ko su cui la squadra di coach Olive ha prontamente lavorato in settimana.

A dare il polso della situazione in casa CJ Basket Taranto ci ha pensato il team manager Salvatore Massari: “L’unica alternativa è vincere – ha spiegato Salvatore Massari, team manager rossobolu intervenuto a Terzo Tempo su Cosmopolismedia – per riprendere quel percorso di crescita che avevamo visto nelle prime giornate e per dimenticare il match contro Roseto. Questo girone è altamente competitivo e noi dobbiamo farci trovare pronti se vogliamo mantenere le prime posizioni. Squadre come Roseto possono puntare decisamente in alto ma noi vogliamo restare lì sopra, soprattutto in vista della riforma del campionato del prossimo anno, dove si vedranno le reali ambizioni delle squadre di serie B”.

Avversario di turno la IVPC Del Fes Avellino di coach Benedetto che ha avuto una partenza a razzo con ben tre vittorie consecutive (Corato, Pozzuoli e Cassino) prima di inanellare un altrettanto lunga striscia negativa di sconfitte che si è esaurita proprio domenica scorsa con il successo interno contro Sala Consilina. Pari punti dunque in campionato con Taranto ed un roster di spessore con le punte di diamante Giacomo Eliantonio, l’esperienza di Niccolò Petrucci e il play Donato Vitale senza dimenticare il play/guardia Matteo Caridà, Alessandro Marra, l’ala pivot Andrea Valentini e Marco Venga oltre a Giovanni Carenza, reduce da un infortunio, che tornerà a respirare aria di casa essendo lui di Castellaneta.

Arbitri dell’incontro: Marcello Martinelli di Brescia e Vito Castellano di Legnano (MI).

Insomma c’è da riempire il Tursport per l’impresa! Ci si attende il pubblico della grandi occasioni con gli spalti, che come due settimane fa si riempiranno sia di coloro che hanno acquistato L’Edicola del Sud in settimana con il coupon omaggio all’interno e sia di coloro che hanno approfittato dell’iniziativa del CJ di vagliare i mini abbonamento per le due gare interne consecutive contro Roseto e Avellino.

BIGLIETTI – Biglietti disponibili fino a sabato sera presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzi compresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello di nuova apertura a Taranto. MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30. (Nella foto il team manager Massari)

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – 8^ giornata

19/11/2022 18:00 Luiss Roma-Adriatica Industriale Corato

(Diretta streaming in chiaro sul canale Twitch Italbasketofficial)

19/11/2022 19:00 Lars Virtus Arechi Salerno-Lions Bisceglie

20/11/2022 18:00 CJ Basket Taranto-IVPC Del Fes Avellino

20/11/2022 18:00 Ble Juvecaserta-Teramo a Spicchi 2K20

20/11/2022 18:00 Liofilchem Roseto-Pescara Bk 2.0

20/11/2022 18:00 Diesel Tecnica Sala Consilina-Bava Pozzuoli

20/11/2022 18:00 White Wise Basket Monopoli-Geko PSA Sant’Antimo

20/11/2022 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-BPC Virtus Cassino

Tutte le gare in diretta streaming su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 12 6-0

BPC Virtus Cassino 10 5-2

Lions Bisceglie 10 5-2

Ble Juvecaserta 10 5-2

Luiss Roma 10 5-2

CJ Basket Taranto 8 4-3

IVPC Del Fes Avellino 8 4-3

Lars Virtus Arechi Salerno 8 4-3

Geko PSA Sant’Antimo 6 3-3

White Wise Basket Monopoli 6 3-4

Liofilchem Roseto 6 3-4

Teramo a Spicchi 2K20 6 3-4

Pescara Bk 2.0 4 2-5

Adriatica Industriale Corato 4 2-5

Diesel Tecnica Sala Consilina 2 1-6

Bava Pozzuoli 0 0-7

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte