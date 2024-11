Basket B2/M, Lions Bisceglie: invertire la rotta dopo due sconfitte

Dopo due sconfitte consecutive, subite contro Avellino e Dinamo Brindisi, i Lions Bisceglie scendono in campo domenica 10 novembre al PalaPoli di Molfetta con l’obiettivo di tornare alla vittoria nel girone G di Serie B2. La squadra di coach Fabio Saputo punta al quinto successo stagionale per migliorare il bilancio attuale (4-4) e invertire il recente trend negativo di tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Un compito difficile ma alla portata di Dip e compagni, chiamati a recuperare lo smalto offensivo e mantenere alta l’attenzione in difesa.

Le sfide dei nerazzurri

Il calo nel rendimento offensivo (ora 70.9 punti di media, rispetto ai 74.8 iniziali) ha pesato sugli ultimi incontri. Per superare la Virtus Molfetta, sarà fondamentale ritrovare efficacia in attacco e solidità difensiva, ingredienti necessari per un risultato positivo.

Gli avversari

La Virtus Molfetta, guidata da coach Enrico Fabbri, condivide la stessa situazione in classifica dei Lions. Tra i giocatori più pericolosi spicca l’esterno italo-bulgaro Georgi Sirakov, terzo miglior realizzatore del girone con 19.4 punti di media. Il roster comprende anche lo statunitense Shawn Gulley e nuovi acquisti come il play Shaka Balladino e l’ala Dimitrije Jankovic.

Arbitraggio e media

Arbitreranno l’incontro Fabrizio Farina Valaori di Brindisi e Aldo Procaci di Corato. La diretta streaming sarà disponibile sul canale YouTube della Virtus Basket Molfetta dalle 17:50. Aggiornamenti saranno pubblicati sui canali social dei Lions, mentre il resoconto e gli highlights saranno disponibili sul sito ufficiale dei Lions Bisceglie e sui principali social media.

