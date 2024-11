Basket B2/M, altro derby per il CJ Taranto: Stola, ‘Squadra motivata’

Un altro derby è alle porte, un altro scontro diretto e un nuovo crocevia importante per la stagione. Il CJ Basket Taranto si prepara a sfidare la Mola New Basket 2012, in trasferta al PalaPinto, per l’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G.

La squadra tarantina è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale. Nell’ultimo incontro, disputato sul campo neutro di Castellaneta, i rossoblù hanno mostrato segnali incoraggianti contro Corato, rimanendo in partita per tre quarti prima di cedere nell’ultimo periodo, a causa di un calo fisico e psicologico. Durante la settimana, coach Orlando e il suo staff hanno lavorato proprio su questi aspetti, per preparare la squadra a superare le difficoltà e gli eventuali infortuni, con l’obiettivo di ottenere finalmente un successo. Mola, dal canto suo, ha già portato a casa due vittorie, l’ultima proprio contro Canosa.

A raccontare l’atmosfera in squadra è Peppe Stola, team manager del CJ: “I miglioramenti contro Corato sono stati visibili. La squadra è unita, segue le direttive del coach. Il break subito nel finale è coinciso con un calo fisico e mentale. Ma ci siamo rialzati subito, abbiamo parlato nello spogliatoio e siamo pronti per questa partita importante”.

Stola, entrato stabilmente nello staff lo scorso anno, ha assunto un ruolo di maggiore responsabilità in questa stagione, soprattutto dopo la decisione del CJ di aumentare il numero di under orange nella prima squadra. “Sono contento di come i giovani si sono integrati con i senior, sia locali che provenienti da altre città,” ha affermato.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 novembre al PalaPinto di Mola di Bari, con palla a due alle ore 18. Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia e Davide Galieri di Termoli.

