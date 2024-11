Basket B2/M, Dinamo Brindisi: colpaccio ad Avellino e primato solitario

La Dinamo Brindisi si conferma tra le grandi protagoniste della stagione, espugnando per il secondo anno consecutivo il temibile Pala Del Mauro di Avellino, casa della storica Scandone, con un emozionante 71-70 finale. I ragazzi di coach Cristofaro hanno mostrato una grinta straordinaria, portando a casa una vittoria sofferta e conquistando il primo posto in solitaria con 14 punti, frutto di 7 vittorie su 8 partite.

La partita non è stata facile: la Scandone, trascinata dai suoi tifosi, ha dominato l’inizio, arrivando a un vantaggio massimo di +11 nel primo tempo. Nonostante le iniziative di Pulli, Jovanovic e Urbonas, sono stati Stefanini e Trapani a guidare Avellino, chiudendo il primo quarto in vantaggio 28-19. La Dinamo ha risposto con un parziale di 13-0 nel secondo quarto, grazie a Di Ianni, Datuowei e un Greco impeccabile in difesa, riportando la parità al 15’ sul 30-30. All’intervallo, Brindisi inseguiva di soli due punti, 42-40.

Il terzo quarto ha visto Avellino riprendere il comando, ma la Dinamo è rimasta a contatto, con Di Ianni a segnare importanti triple. Soliani ha chiuso il quarto con una tripla per Avellino, fissando il punteggio sul 59-55. L’ultimo quarto è stato un susseguirsi di emozioni: Datuowei e Beltadze hanno ribaltato il punteggio negli ultimi minuti, e una stoppata di Di Ianni ha sigillato la vittoria per i brindisini.

Per la Dinamo, questo successo è più di una vittoria: è la dimostrazione di una squadra che sa soffrire e lottare su ogni pallone. Ora si guarda alla prossima sfida casalinga contro Adria Bari, sabato 16 novembre, dove i tifosi saranno chiamati a sostenere questi straordinari ragazzi.

Tabellino finale:

Scandone Avellino – Dinamo Basket Brindisi 70-71 (28-19, 42-40, 59-55, 70-71)

Scandone Avellino: D’Offizi 2, Zanini 4, Iannicelli 3, Trapani 11, Soliani 3, Stefanini 22, Pichi 16, Paglia, Iacorossi, Jaskus 9 – All. Sanfilippo

Dinamo Brindisi: Greco, De Luca, Jovanovic 10, Urbonas 5, Datuowei 10, Pulli 15, Stonkus 8, Calo’ 4, Di Ianni 13, Delvecchio, Beltadze 6 – All. Cristofaro

