Martina-Nardò 0-2: i neretini si riaffacciano in zona play off

Cronaca secondo tempo

50′ – Game over al Tursi: termia 2-0 per il Nardò.

46′ – Sostituzione Martina: esce Ievolella, entra Sorace.

45′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

43′ – Sostituzione Nardò: esce Lucas, entra Lollo.

38′ – Sostituzione Nardò: esce Correnti, entra Davì.

34′ – Martina ad un passo da riaprire il match! Palla per Russo che si invola in area e ci prova: ottima respinta di Galli che si rifugia in corner.

33′ – Ammonito anche Tuccitto nelle fila del Martina.

30′ – Giallo per Montagna nel Nardò.

28′ – La Monica! Ecco la risposta del Martina: riesce a deviare in qualche modo Galli.

24′ – Ci prova anche Mengoli con un bel tiro-cross: Mantinkus riesce ad alzare in corner.

23′ – Traversa del Nardò! Neretini ad un passo dal tris! Ottimo spunto di Correnti che riesce a pescare Munoz che in piena area ci prova: palla che si stampa sulla traversa.

18′ – Sostituzione Martina: esce Mancini, entra Dieng.

14′ – Sostituzione Nardò: esce Gatto, entra Piazza.

13′ – Ecco la risposta del Martina: Ievolella dalla sinistra pesca Mancini che non è incisivo in piena area.

10′ – Secondo tempo che non sta offrendo molti spunti. Partita che resta bloccata in questa fase: il Nardò si tiene stretto il doppio vantaggio, mentre il Martina prova a cambiare le carte in tavola con i cambi.

7′ – Triplo cambio per il Martina: escono Figliola, Basile e Cafagna, entrano Martinkus, Russo e Tuccitto.

0′ – Riprende il match al Tursi! Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo.

Cronaca primo tempo

48′ – Finisce qui il primo tempo: è 2-0 per il Nardò.

47′ – Correnti! Ci prova ancora lui! Fa tutto da solo, si libera di due avversari e spara in porta: palla che termina di poco alta.

46′ – Palo del Nardò! Neretini vicinissimi al tris! Incredibile contropiede della squadra di De Sanzo: palla di Lucas per Correnti che entra in area e ci prova a botta sicura ma la sfera si stampa sul palo.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

45′ – Butto fallo di Mengoli: cartellino giallo per lui.

40′ – Ievolella! Ancora Martina: buona intuizione di Basile per Ievolella che non riesce a trovare la conclusione giusta: parata facile di Galli.

33′ – Risponde il Martina. Dagli sviluppi di calcio di punizione è Llanos che mette al centro per Mancini che non ci arriva nel modo giusto: conclusione troppo alta.

32′ – Munoz! Nardò ad un passo dal tris! Bellissimo pallone per il difensore che in piena area non riesce a trovare la perfetta conclusione: Figliola blocca.

31′ – Spunto del Nardò: buon pallone per D’Anna che prova la magia in piena area. Pala che giunge a Gatto che incorna a lato.

30′ – Siamo alla mezzora. In poco più di 10 minuti, il Nardò ha avuto il merito di portarsi sul doppio vantaggio. Martina che ha risposto con la chance capitata a La Monica.

27′ – Ammonito Fornasier: è il primo giallo del match.

24′ – Ecco la risposta del Martina: cross di Ievolella per La Monica che prova l’incornata: palla che termina di poco a lato.

16′ – Gol del Nardò! Arriva il raddoppio dei neretini! D’Anna ruba palla ad un avversario e lascia partire una bellissima conclusione che si stampa alle spalle di Figliola: è 2-0 per il Nardò al Tursi.

14′ – Punizione di Zenelaj che serve Ievolella che ci prova dalla lunga distanza: palla che termina abbondantemente a lato.

10′ – Partita bloccata in questo momento. Nardò che controlla molto bene il campo, Martina che cerca la risposta.

4′ – Gol del Nardò! Si sblocca subito il match allo stadio Tursi: azione di Correnti che serve Gatto che deposita alle spalle di Figliola.

0′ – Comincia il match allo stadio Tursi.

Il tabellino live

Martina-Nardò 0-2

Marcatori: al 4′ pt Gatto (N), al 16′ pt D’Anna (N).

Martina (4-2-3-1): Figliola (dal 7’st Martinkus), Mancini (dal 18′ st Dieng), Llanos, De Angelis, Lupo, Zenelaj, Piarulli, Basile (dal 7′ st Russo), Cafagna (dal 7′ st Tuccitto), Ievolella (dal 46′ st Sorace), La Monica. A disposizione: Perrini, De Biazze, Marinelli, Carucci. Allenatore: Pizzulli.

Nardò (3-5-2): Galli, Calderoni, Delvino, Fornasier, Munoz, Mengoli, Correnti (dal 38′ st Davì), Lucas (dal 43′ st Lollo), Montagna, Gatto (dal 14′ st Piazza), D’Anna. A disposizione: De Luca, Mossolini, Milli, Biffero, Gemma, Trinchera. Allenatore: De Sanzo.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Assistenti: Mapelli e Cantile di Treviglio.

Note: Pomeriggio nuvoloso su Martina. Terreno di gioco in discrete condizioni. Ammoniti: Fornasier, Mengoli, Montagna (N) e Tuccitto (M). Angoli: 2-6. Recupero: 3′ pt e 5′ st.

Le formazioni ufficiali

Nel Martina, considerate le diverse assenze, Pizzulli, conferma il 4-2-3-1 con La Monica in avanti. Trequarti affidata a Cafagna con Ievolella e Basile che sostituisce Silvestro.

Nel Nardò, invece, De Sanzo si affida al solito 3-5-2 con la coppia offensiva formata da D’Anna e Gatto.

Così in campo

Martina (4-2-3-1): Figliola, Mancini, Llanos, De Angelis, Lupo, Zenelaj, Piarulli, Basile, Cafagna, Ievolella, La Monica. Allenatore: Pizzulli.

Nardò (3-5-2): Galli, Calderoni, Delvino, Fornasier, Munoz, Mengoli, Correnti, Lucas, Montagna, Gatto, D’Anna. Allenatore: De Sanzo.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio Tursi di Martina Franca e benvenuti alla diretta testuale di Martina-Nardò, match valido per la trentesima giornata del Girone H di Serie D che vi racconteremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author