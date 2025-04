Fasano, Pistoia: “Cercheremo di vincere tutte le partite che restano”

Il tecnico del Fasano, Graziano Pistoia, ha commentato così il match vinto 3-1 con la Nocerina:

“Chiedo sempre il massimo alla squadra. Sono contento della prestazione, perché affrontavamo una Nocerina di spessore. Loro hanno elementi davvero validi. In casa abbiamo la solita spinta del pubblico, adesso vogliamo vincere tutte le partite che restano da disputare e poi trieremo le somme. Scherzo assieme ai ragazzi, ma quando si lavora cerco sempre il loro meglio. Dico alla squadra che sia giusto preoccuparsi degli avversari, ma ho sempre visto il nostro arsenale offensivo come uno dei più pericolosi e loro stanno riuscendo ad esprimersi al massimo. Nel finale di campionato dobbiamo essere i soliti, chiaramente in campo ci sono anche gli avversari. L’importante sarà possedere la consapevolezza di aver dato tutto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author