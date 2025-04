Ugento, Oliva: “Gara equilibrata ma Brindisi più cattivo”

Brusco k.o. per l’Ugento, sconfitto 3-0 dal Brindisi al ‘Fanuzzi’. Un match commentato così dal tecnico dei salentini Mimmo Oliva ai microfoni di Antenna Sud: “Non abbiamo disputato una grande gara, anche se il match è stato equilibrato e hanno deciso gli episodi. Il Brindisi è stato più cattivo e ha voluto la vittoria più di noi. Alla fine è stata una partita molto tattica, entrambe le squadre hanno avuto poche occasioni ma gli adriatici hanno sfruttato i nostri errori e hanno portato a casa i tre punti. Sotto è sempre una bagarre, si sapeva che sarebbe stata dura per tutti e in queste quattro gare cercheremo di fare il meglio perché la situazione non è semplice. Dobbiamo andare avanti, senza buttarci giù. Sono fiducioso”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author