La Polisportiva Bagnolo vince il big match contro Squinzano e vola in Promozione

La Polisportiva Bagnolo centra la promozione in Promozione pugliese al termine di una sfida emozionante contro lo Squinzano, disputata al Comunale Mundial 82 di Bagnolo del Salento, nell’ultima giornata del girone C di Prima Categoria.

I padroni di casa, costretti a vincere per superare lo Squinzano in classifica, hanno trovato la rete decisiva all’85° minuto con Daniele Alessandri, autore del gol che ha fatto esplodere di gioia lo stadio. Con questo successo, il Bagnolo chiude il campionato a quota 60 punti, uno in più rispetto allo Squinzano, e conquista così la promozione diretta.

Un traguardo raggiunto al termine di una stagione combattuta fino all’ultimo istante, coronata nel modo migliore davanti al proprio pubblico.

