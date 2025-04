Virtus Francavilla, Coletti: “Stiamo facendo passi in avanti. Ora quattro finali”

Dopo la vittoria per 4-0 sull’Angri, che ha consegnato alla Virtus Francavilla il primo successo casalingo dal 15 dicembre e la conferma del quinto posto in classifica, l’allenatore Tommaso Coletti ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l’approccio feroce alla gara e il percorso di crescita della squadra:

“Non possiamo che essere felici per la vittoria, ce la godiamo ancora un pochino perché poi dobbiamo pensare subito al Matera. Di buono c’è che abbiamo impattato bene la partita, ed è un gran segnale da parte della squadra. Di fronte avevamo una signora squadra che andava subito aggredita, è una squadra abituata a lottare e dunque serviva questo approccio. L’impatto sulla partita è stato impressionante, stiamo facendo passi in avanti in ogni partita. Abbiamo tanta voglia di fare i playoff”.

Coletti ha poi aggiunto un passaggio sulla gestione della seconda frazione di gioco: “Non temevo un calo di concentrazione nel secondo tempo, ma sono situazioni da poter migliorare. Tutto sommato, quando soffriamo dieci minuti, siamo bravi a farlo assieme, tenendo cura dei dettagli. Io il calo non lo accetto, avevo chiesto alla squadra di continuare a spingere e cercare altri gol: dobbiamo sempre giocare al massimo. Bisogna dare tutto e non abbassare mai la guardia.”

Infine, un pensiero sui singoli e sullo spirito del gruppo: “I complimenti vanno fatti ai ragazzi. Volevo un impatto forte e mi hanno preso alla lettera. Mi rendo conto che mi aspetto il massimo e chiedo il massimo. Parlo un po’ di emozioni, perché vedere una risposta del genere mi inorgoglisce. Ha esordito De Crescenzo in modo eccellente, a cui tengo particolarmente, come a tutti gli altri. Anche Baglivo ha fatto una partita pazzesca. Forse sto facendo qualcosa di buono anch’io. Finché mi dimostrano che ci sono con la testa, li farò giocare sempre.”

Coletti ha poi voluto sottolineare il percorso umano e collettivo intrapreso dalla sua Virtus, evidenziando il valore del gruppo e l’obiettivo comune da inseguire fino alla fine: “Quando sono arrivato c’era una frattura importante. Con l’impegno stiamo cercando di risanarla. È importante non abbassare la guardia. Ci sono quattro finali e noi vogliamo giocare i playoff. Il premio è stare insieme, lavorare insieme e fare i playoff, se ce li meriteremo.”

