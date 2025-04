Virtus Francavilla, De Crescenzo: “Un sogno esordire con questa maglia. Coletti ci aiuta a crescere”

Dopo la vittoria per 4-0 sull’Angri, in casa Virtus Francavilla c’è anche spazio per le emozioni personali. Tra i protagonisti della giornata c’è infatti Angelo De Crescenzo, centrocampista classe 2006, che ha esordito tra i grandi con la maglia della squadra in cui è cresciuto. Un momento speciale, raccontato così dal giovane talento biancazzurro: “Sono felicissimo di aver esordito in una squadra dove sono cresciuto. Essere tornato e aver avuto questa possibilità è la cosa più bella che potesse accadere a un ragazzo. È un sogno che si realizza”.

Il giovane ha poi speso parole importanti per il tecnico Tommaso Coletti: “Il mister è bravo, pretende tanto da noi e vuole che restiamo sempre sul pezzo. Ci martella, è vero, ma lo fa per farci crescere. Vuole il massimo e credo che questa sia la base per migliorare sempre di più”.

Infine, De Crescenzo ha parlato del suo atteggiamento e degli obiettivi della squadra: “Cerco sempre di farmi trovare pronto per qualsiasi evenienza. L’importante è questo: farsi trovare pronti. Ora lavoriamo per raggiungere il nostro obiettivo, che sono i playoff”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author