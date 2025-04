Favilli al 92′ : il Bari resta a -2 dalla zona playoff. Venerdì sfida cruciale con il Palermo

Un tocco sottomisura di Favilli al 92’ regala al Bari un punto importantissimo al Ceravolo di Catanzaro al termine di una partita accesa e ricca di emozioni. In Calabria finisce 3-3 con i biancorossi che salgono a 41, restano a ridosso della zona playoff e allontanano i fantasmi.

Longo torna al 3-5-2 con Lasagna e Pereiro in attacco. In difesa ci sono Pucino e Vicari per Mantovani e Simic.

Dopo 7’ primo acuto del Bari con un traversone da destra di Pereiro deviato di testa di Lasagna di poco fuori. Un minuto più tardi è il Catanzaro ad affacciarsi dalle parti di Radunovic con un traversone che Obaretin devia pericolosamente in calcio d’angolo. Passa il Bari al 27’: bravo Maita a intercettare il pallone in mezzo al campo e a servire Lasagna che evita il fuorigioco e con l’esterno batte Pigliacelli. Il Catanzaro alza la pressione ma è il Bari ad avere l’occasione per raddoppiare al 40’ con Lasagna che arriva a tu per tu con Pigliacelli ma viene fermato da un intervento dubbio di Quagliata. Tre minuti più tardi trova il pari il Catanzaro con un eurogol di Iemmello: il 9 del Catanzaro prende la mira dai 25 metri e batte un incolpevole Radunovic con un gran destro. Minuto 48: Pereiro lascia sul posto Scognamillo e tenta il tiro in porta: il Catanzaro si salva con Brighenti.

Iemmello ancora pericoloso al 6’ della ripresa. Radunovic deve volare sotto la traversa per deviare il suo calcio di punizione. Ancora Lasagna in ripartenza si fa pericoloso all’11’: l’attaccante del Bari perde il tempo al momento giusto. Passa in vantaggio il Catanzaro al minuto 22 della ripresa: calcio di punizione di Petriccione con Bonini che si avvita di testa e trova il suo settimo gol in campionato tra le proteste dei giocatori del Bari per una spinta di Scognamillo su Vicari. Ancora Iemmello al minuto 76: il suo spunto porta al destro che Radunovic devia in angolo. E’ la giornata dei gol belli: al 78’ Favasuli la riceve a destra da Falletti e con un diagonale fa 2-2. Il pari dura però solo quattro minuti: Ilie pesca Quagliata a sinistra, tenuto in gioco da Dorval. L’ex della gara con un diagonale fa 3-2. La riprende sul filo di lana Favilli: gran giocata di Bonfanti in area di rigore: controllo e tocco sottomisura dell’ex Genoa che trova il suo quarto gol in campionato e regala al Bari un punto importantissimo anche sotto il punto di vista del morale. Venerdì, adesso, c’è il Palermo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author