Basket C/M, Clean Up Molfetta a Trani per rialzare la testa

A una settimana dalla delusione casalinga contro la capolista imbattuta Francavilla, la Clean Up Molfetta si prepara ad affrontare il derby in trasferta contro la Fortitudo Trani, fanalino di coda della Serie C interregionale.

La partita, in programma domenica 10 novembre alle ore 18.30 al Pala Assi di Trani, arriva dopo la dolorosa sconfitta subita al PalaPoli, dove Molfetta, da un vantaggio di +22, è crollata fino a un -5 in soli venti minuti di gioco.

Una prestazione altalenante, che ha spinto coach Gesmundo a riflettere sulle criticità tecniche e mentali della squadra. “Abbiamo analizzato le cause di questo inciampo, il terzo in cinque gare,” ha dichiarato Gesmundo, evidenziando come questa possa essere un’opportunità di crescita. “Questo gruppo sta cercando il proprio equilibrio e conto su una reazione immediata per tornare a fare punti e ritrovare fiducia.”

La sfida contro Trani sarà un banco di prova fondamentale. La Fortitudo, guidata da Caressa, è una squadra organizzata e determinata, con i molfettesi Azzollini e i fratelli Giacomo e Paolo tra i protagonisti, oltre al play italo-argentino Bolzoni e il capitano Logoluso. Coach Gesmundo è chiaro: “Voglio una squadra che reagisca e dia il massimo. Trani è ostica e venderà cara la pelle; guai a non farsi trovare pronti.”

Domenica sarà, dunque, il momento della verità: Molfetta cercherà riscatto e orgoglio per ritornare in carreggiata.

