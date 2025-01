Basket B2/M, Dinamo Brindisi: coach Cristofaro rinnova fino al 2027

La Dinamo Basket Brindisi annuncia il rinnovo del contratto di Antonio Cristofaro come capo allenatore della squadra fino al 2027. Una scelta che conferma la piena fiducia della società nelle capacità tecniche e umane del coach, artefice di traguardi significativi: due promozioni consecutive, la salvezza al primo anno in Serie B Interregionale e l’attuale primato in classifica.

“Siamo entusiasti di proseguire il percorso con coach Cristofaro – ha dichiarato il General Manager Dario Recchia -. La sua professionalità, unita a straordinarie doti umane e alla voglia di vincere, ha portato la Dinamo a livelli mai raggiunti prima”.

Anche Cristofaro ha espresso soddisfazione: “Ringrazio la società e gli sponsor per la fiducia. Dal 2018 abbiamo intrapreso un percorso di crescita tecnica e umana che ci ha permesso di arrivare fin qui. Sono certo che la solidità del club ci consentirà di puntare sempre più in alto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author