CJ Basket Taranto, sfida casalinga per aprire il 2025 contro Molfetta

Il CJ Basket Taranto inaugura il nuovo anno con una sfida casalinga al PalaMazzola. Sabato 4 gennaio 2025, i rossoblù affronteranno la Dai Optical Molfetta nella 17ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G. L’incontro si terrà in un clima ancora festivo, con la speranza di vedere un pubblico numeroso sugli spalti.

Il 2024 è stato un anno complesso per il CJ Basket, con poche soddisfazioni e molte difficoltà. Sul finire dell’anno, però, la società ha scelto di cambiare rotta affidando la guida tecnica a Stefano Mineo, che ha preso il posto di coach Orlando. Per Mineo sarà l’esordio casalingo, dopo settimane di lavoro caratterizzate da spirito di osservazione e analisi. “Ho trovato un gruppo motivato, nonostante la classifica – ha dichiarato il tecnico –. Allenarsi con voglia ed entusiasmo è fondamentale per affrontare le partite al meglio”.

La sfida contro la Virtus Molfetta non sarà semplice. Mineo descrive gli avversari come una squadra profonda e ricca di talento, con elementi di categoria superiore come Sirakov (ex di turno), Gulley e il neoarrivato Bergamo, proveniente dalla Serie B Nazionale. “Hanno un quintetto giovane e molte soluzioni che potrebbero tranquillamente puntare ai playoff”, ha aggiunto il coach.

La palla a due è fissata per le ore 20, con ingresso libero da via Venezia. Gli arbitri dell’incontro saranno Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza e Aldo Procacci di Corato.

