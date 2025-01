Futsal: Final Four di Coppa Italia Dilettanti in diretta su Antenna Sud e Teleregione

Tutto pronto per la Final Four di Coppa Italia Dilettanti di calcio a cinque, che vedrà le migliori squadre contendersi il titolo in un intenso weekend di sfide. Le semifinali si disputeranno il 4 gennaio 2025, mentre la finalissima è in programma per il 6 gennaio. Ecco il calendario completo:

Semifinali – 4 gennaio 2025

C.U.S. Bari C5 vs GrimalTeam C5

🕓 Ore 16:00

📺 Diretta su Canale 14 – Antenna Sud

📺 Differita su Canale 77 – Teleregione Color, ore 21:00

Real Molfetta vs Just Mola

🕡 Ore 18:30

📺 Diretta su Canale 77 – Teleregione Color

📺 Differita su Canale 77 – Teleregione Color, ore 23:00

Finale – 6 gennaio 2025

Vincente A vs Vincente B

🕖 Ore 19:00

📺 Diretta su Canale 14 – Antenna Sud

Differita Finale – 7 gennaio 2025

Vincente A vs Vincente B

🕚 Ore 23:00

📺 Su Canale 77 – Teleregione Color

Un evento imperdibile per gli appassionati di futsal, con la possibilità di seguire tutte le partite in diretta o in differita. La Coppa Italia Dilettanti si conferma un palcoscenico di grande prestigio per le squadre in gara e un’occasione per promuovere lo spettacolo del calcio a cinque a livello regionale e nazionale.

