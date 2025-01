Serie C: Monopoli, ballottaggio Bizzotto-Ferrini per sostituire lo squalificato Angileri

Il mese di gennaio del Monopoli si è aperto con l’arrivo di Youssouph Cheik Sylla. L’attaccante senegalese, arrivato dal Perugia nel primo giorno di mercato, sarà già a disposizione di mister Colombo per la prima gara del 2025, quella in programma a Potenza contro il Sorrento domenica pomeriggio. Il Monopoli vorrà rifarsi dopo la sconfitta nella gara d’andata, vinta dai campani 1-0 al termine di una delle partite più brutte di Viteritti e compagni della stagione. Con un grande girone d’andata alle spalle i biancoverdi arrivano al match consapevoli di dover provare a continuare la striscia positiva che dura da quattordici gare contro una formazione che dopo un grande inizio ha chiuso l’anno con tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare fuori dalla zona playoff. Colombo non avrà a disposizione Angileri, espulso nell’ultima gara interna contro la Turris e squalificato per un turno dal giudice sportivo. Per prendere il suo posto in pole c’è Nicola Bizzotto. Il difensore veneto è in vantaggio su Manuel Ferrini, che sarebbe l’alternativa. Per quanto riguarda la fascia sinistra, invece, solo ballottaggio tra Pace e Yabre, con la componente minutaggio che potrebbe influenzare la scelta del mister.

