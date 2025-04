Fuga dalla Fidelis Andria, risoluzione anche per Jallow

È fuga da Andria. Dopo Kragl e Maddaloni lascia il club di Giuseppe Dibenedetto anche Lamin Jallow. L’ex attaccante di Vicenza e Chievo Verona, secondo quanto raccolto da Antenna Sud, in giornata ha raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto. Per il calciatore potrebbe iniziare a breve una nuova avventura calcistica.

