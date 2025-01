Ufficiale: Fc Matera, fine del prestito per un esterno di centrocampo

È terminata anche l’avventura di Matteo Puccio in biancoazzurro. L’esterno di centrocampo, nella giornata odierna ha fatto ritorno al Catanzaro, club proprietario del cartellino del giocatore.

“Fc Matera comunica anche di aver definito con la società Us Catanzaro 1929 la risoluzione anticipata del prestito di Matteo Puccio. Al giocatore vanno i ringraziamenti della società biancoazzurra per la professionalità dimostrata”, si legge nella nota diramata dal club biancoazzurro.

L’esterno destro di centrocampo, classe 2006, non ha mai esordito in prima squadra, in cui non è mai stato convocato, ma è stato aggregato alla formazione Juniores con la quale ha disputato la prima parte di questa stagione.

