Basket B2/M, CJ Taranto saluta Cottignoli, a breve il nuovo coach

Il CJ Basket Taranto ringrazia Mario Cottignoli per la professionalità e l’impegno dimostrati durante l’esperienza dello scorso campionato in serie B Nazionale. La società rossoblu ha accettato la volontà del tecnico tarantino di non proseguire la sua attività di head coach nei campionati senior.

Coach Cottignoli è e resta un punto di riferimento per la sua storia che si lega a doppio nodo al CJ Taranto e alla Virtus Taranto. Ancor di più lo è stato nella scorsa stagione, burrascosa e irta di difficoltà in cui il giovane allenatore tarantino si è dimostrato non solo all’altezza ma è riuscito ad andare oltre i problemi con qualità umane e tecniche valorizzando tanti giovani che proprio a Taranto si sono messi in evidenza. A Mario Cottignoli che ha espresso la volontà di misurarsi con nuove sfide professionali va tutta la riconoscenza della grande famiglia CJ, della società in primis, dei tifosi e degli sportivi tarantini. Ancor di più ora che le strade si dividono, si augura al coach le migliori fortune.

“Un grazie al CJ Basket Taranto che mi ha dato questa opportunità – le parole di Mario Cottignoli – a loro auguro il meglio, resto sempre attaccato a questa famiglia e alla pallacanestro tarantina e per quanto mi sarà possibile cercherò di aiutare sempre il movimento cestistico del territorio”.

A stretto giro il CJ Basket Taranto comunicherà il nome del tecnico che siederà in panchina nel campionato di serie B Interregionale 2024/25.

