Basket B2/M, Lions Bisceglie: e La Macchia e 6 giovani prospetti

Novità importanti per il roster dei Lions Bisceglie in vista del campionato di Serie B2, che prenderà il via sabato 28 settembre con la trasferta contro il CJ Taranto. Il club nerazzurro ha annunciato l’accordo con Lorenzo La Macchia, giovane talento classe 2006 proveniente dal vivaio dei Molfetta Ballers.

Guardia dotata di buone qualità atletiche e tecniche, sarà parte integrante della prima squadra, portando freschezza e energia a un gruppo dall’età media relativamente bassa. “Sono molto contento di far parte della famiglia dei Lions per questa stagione. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni, lo staff tecnico e i tifosi”, ha dichiarato La Macchia. “Mi sento pronto a dare il massimo”.

Oltre a La Macchia, sei giovani prospetti cresciuti interamente nel vivaio nerazzurro sono stati aggregati alla prima squadra per la nuova stagione. Si tratta di Leonardo D’Orsi, Marco Di Lollo Capurso e Simone Di Leo, tutti classe 2007, e dei nati nel 2008 Guido Di Lollo Capurso, Daniele Gentile e Antonio Del Rosso. Le loro eccellenti prestazioni nei campionati giovanili Under 17 Eccellenza e Under 19 regionale testimoniano il grande lavoro svolto dallo staff tecnico, coordinato dal dirigente responsabile Antonio Sciascia e dall’allenatore Carlo Montefalcone.

Il percorso prestagionale della squadra allenata da coach Fabio Saputo prenderà ufficialmente il via lunedì 26 agosto con il raduno e i primi test fisici al PalaCosmai. Il tecnico sarà affiancato dall’assistente Vincenzo Virgallita e dal preparatore fisico Michele Falcone, che rimane nel team tecnico insieme al massaggiatore Tonio Lopopolo. I tifosi potranno incontrare la squadra lunedì alle 19:30 al PalaCosmai, al termine del primo allenamento, in occasione del tradizionale evento di apertura della stagione.

